В аэропорту Краснодара задержаны шесть рейсов

В международном аэропорту Краснодара задержаны вылет двух и прилет четырех рейсов после введения в ночь на субботу дополнительных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов. Как следует из данных онлайн-табло, меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Аэропорт работает в дневном режиме — с 09:00 до 19:00 мск.

На вылет задержаны два рейса авиакомпании «Азимут» в Анталью и Тбилиси. С опозданием в Краснодар также прибывают три рейса этого перевозчика из Антальи, Тбилиси и Дубая, а также рейс авиакомпании «Победа» из Москвы.

Сбои в расписании зафиксированы и в аэропорту Сочи. Там задержан вылет рейсов «Уральских авиалиний» в Санкт-Петербург, «Аэрофлота» в Москву и Red Wings в Краснодар. С опозданием выполняются и прилеты рейсов авиакомпаний «Якутия» и «Аэрофлот» из Москвы, S7 из Новосибирска и «Белавиа» из Минска. Аэропорт Геленджика, согласно онлайн-табло, работает в штатном режиме.

Вячеслав Рыжков