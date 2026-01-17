В Новороссийске сохранят режим повышенной готовности из-за непогоды

В Новороссийске с 17 по 19 января сохранится режим повышенной готовности в связи с ожидаемым ухудшением погодных условий. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко со ссылкой на данные Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. По прогнозам синоптиков, в эти дни в городе ожидается усиление ветра с порывами до 30 м/с и понижение температуры воздуха до минус 7 градусов.

В мэрии отмечают, что сочетание снегопада и отрицательных температур повышает риск схода снежных масс, образования наледи и гололедицы на дорогах. Коммунальные и дорожные службы, а также городская служба спасения переведены в усиленный режим работы и готовы оперативно реагировать на обращения жителей.

В режиме повышенной готовности также находятся подразделения администраций внутригородских районов, службы гражданской защиты и ГО и ЧС, система «Безопасный город», экстренные службы, полиция, ресурсоснабжающие организации и городская больница № 1. Городские власти призывают жителей и гостей Новороссийска соблюдать меры предосторожности, по возможности ограничить передвижение по городу и использование личного транспорта, а также не оставлять детей без присмотра.

Вячеслав Рыжков