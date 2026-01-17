ХК «Сочи» переиграл СКА на выезде

Хоккейный клуб «Сочи» в Санкт-Петербурге одержал победу над местным СКА в матче 43-го тура Континентальной хоккейной лиги в сезоне 2025/2026. Игра закончилась со счетом 2:1.

После чувствительного поражения в прошлом туре от «Металлурга» (0:9), сочинцам было важно одержать успех в Санкт-Петербурге. Первая двадцатиминутка прошла на встречных курсах. Однако уже на десятой минуте «чернорморцы» первый раз поразили ворота «армейцев», когда канадский защитник Ноэль Хефенмайер нашел брешь в обороне соперника.

Во втором периоде петербуржцы завладели инициативой, работы у голкипера «Сочи» Павла Хомченко было много. «Леопарды» не только выстояли, но и за две секунды до перерыва забили вторую шайбу усилиями Николая Полякова. На 49-й минуте нападающий СКА Марат Хайруллин точным броском вернул интригу в матч, но развить успех его команде не удалось. В итоге – победа «Сочи» со счетом 2:1. Павел Хомченко в этой встрече отразил 41 бросок в створ ворот.

После 43 матчей «Сочи» имеет в активе 34 очка и занимает десятое место в турнирной таблице Западной Конференции. В следующем туре в рамках КХЛ подопечные Дмитрия Михайлова 18-го января в Тольятти сыграют против «Лады». Будущий соперник с 30 баллами идет на 11-ом месте в Западной Конференции.

Евгений Леонтьев