Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Над Ростовской областью уничтожили четыре беспилотника

С 23:00 16 января до 07:00 17 января силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Ростовской областью четыре беспилотника. Еще один сбили над акваторией Азовского моря. Информация об этом содержится в сводке минобороны РФ.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Всего за указанный период уничтожили 99 БПЛА: 47 — над акваторией Черного моря, 29 — над Белгородской областью, 12 – над территорией Курской области, четыре — над Астраханской областью, два — над Республикой Крым.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», БПЛА сбили над Шолоховским и Кашарским районами Ростовской области.

Мария Хоперская

Новости компаний Все