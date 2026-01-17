С марта 2026 года вступают в силу поправки в закон о защите прав потребителей, препятствующие онлайн-сервисам автоматически списывать с банковских карт клиентов деньги за подписки, которые пользователь уже удалил из личного кабинета. Поводом к появлению этой нормы стали многочисленные жалобы россиян на автоматическое продление подписок и списание средств без уведомлений, а также возникновение различных проблем при отказе от этих услуг. Предстоящее вступление закона в силу комментирует президент Краснодарской краевой ассоциации по защите прав потребителей Любовь Бахметова.

Любовь Бахметова

Фото: предоставлено автором

«Проблема действительно стояла достаточно остро, и от нее страдало довольно большое количество потребителей, сталкивавшихся с продлением подписок и списанием денег без уведомления, сложностями при отказе от этих услуг.

Сервисы объясняли такие ситуации проблемами в законодательстве. Да, действительно, такая практика становилась возможной ввиду недостаточной ясности и конкретности требований к оформлению абонентского договора, что является критически важным при доведении до потребителя информации об услуге, порядке ее предоставления, стоимости, и оплате. Но подобные приемы исполнителей, конечно, являются недобросовестными действиями, направленными на понуждение потребителей к оплате посредством их обмана или введения в заблуждение, явного или скрытого.

Поэтому можно только приветствовать предстоящее вступление этих поправок в силу. Несомненно, они повысят уровень правовой защищенности потребителей от недобросовестных действий исполнителей и упорядочат этот сегмент потребительской сферы».