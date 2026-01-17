Минтранс анонсировал запуск прямых авиарейсов в Малайзию

Министр транспорта Андрей Никитин сообщил, что запуск прямого авиасообщения между Россией и Малайзией состоится в 2026 году.

«Я пока не скажу, по каким маршрутам, но в 2026 году — да, будет»,— сказал господин Никитин ТАСС.

В октябре замглавы Минтранса говорил, что прямое авиасообщение между Россией и Малайзией будет запущено в 2025 году. Он уточнял, что выполнять рейсы будет авиакомпания Red Wings. В декабре посол Малайзии в РФ Чеонг Лун Лай сообщал, что авиасообщение начнется в первой половине 2026 года.