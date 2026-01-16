Суд обратил в доход государства имущество бывшего мэра Сочи

Хостинский районный суд Сочи удовлетворил иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации к бывшему главе города Алексею Копайгородскому об обращении в доход государства принадлежащего ему имущества. Соответчиками по делу также выступили супруга экс-чиновника, а также десять физических и пять юридических лиц.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Основанием для подачи иска стали результаты проверки соблюдения требований антикоррупционного законодательства в период исполнения Копайгородским обязанностей муниципального служащего. Как установлено в ходе надзорных мероприятий, в период с 11 сентября 2019 года по 15 мая 2024 года он занимал должность муниципальной службы и был обязан соблюдать предусмотренные законом ограничения и запреты, в том числе в части декларирования доходов и имущества.

Проверка сведений о доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера за 2019–2023 годы выявила существенное несоответствие расходов Копайгородского официально полученным доходам. По данным Генпрокуратуры, бывший мэр фактически являлся владельцем значительного объема дорогостоящего имущества, включая жилую и коммерческую недвижимость, нежилые помещения и земельные участки в Краснодарском крае, Ленинградской области, Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, у него имелись крупные суммы денежных средств, в том числе в иностранной валюте, автомобили премиального класса, коллекция наручных часов, ювелирные изделия и иные предметы роскоши.

Как следует из материалов дела, с целью сокрытия реального имущественного положения активы оформлялись на третьих лиц. Сведения о фактическом владении данным имуществом в ежегодных декларациях не отражались, а информация об источниках доходов самого Копайгородского и его супруги, их размере и законности, по оценке надзорного органа, представлялась недостоверно либо не указывалась вовсе.

В связи с выявленными нарушениями Генеральная прокуратура обратилась в суд с требованием обратить в доход государства имущество на общую сумму не менее 1,67 млрд руб. Рассмотрев представленные доказательства, суд удовлетворил иск в полном объеме.

В доход Российской Федерации обращены более 50 объектов недвижимости, 15 земельных участков, 10 автомобилей, денежные средства в размере 84,63 млн руб. и 40 тыс. долларов США, а также коллекция часов, ювелирные изделия и иные предметы роскоши на сумму свыше 108 млн рублей. Кроме того, с Алексея Копайгородского взыскано 215,24 млн руб. в качестве эквивалента стоимости имущества, отчужденного к моменту подачи искового заявления.

Мария Удовик, Андрей Куценко