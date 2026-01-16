Ярославского ученого оштрафовали за участие в нежелательной организации

Кировский районный суд Ярославля признал литературного критика, журналиста и бывшего сотрудника ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Евгения Ермолина виновным в участии в деятельности нежелательной организации (ст.20.33 КоАП РФ). Как сообщили «Ъ-Ярославль» в пресс-службе областного суда, господину Ермолину назначен штраф в размере 5 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: страница Евгения Ермолина Вконтакте Фото: страница Евгения Ермолина Вконтакте

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что суд должен был рассмотреть протокол еще в сентябре 2025 года. По информации источника «Ъ-Ярославль», господину Ермолину вменяли в вину распространение и хранение информационных материалов зарегистрированного в Латвии «Свободного университета», внесенного в 2023 году в перечень нежелательных организаций.

Однако тогда протокол и другие материалы дела вернули без рассмотрения на доработку. Второй административный протокол был направлен уже в Нагатинский районный суд Москвы, который также не стал рассматривать дело, сообщил ТАСС. Повторно материалы поступили в Кировский районный суд Ярославля 19 ноября 2025 года, рассмотрение дела по существу было назначено на 16 января 2026 года.

Евгений Ермолин окончил факультет журналистики МГУ, является кандидатом искусствоведения, доктором педагогических наук. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в разные годы возглавлял кафедры культурологии и журналистики. Был заместителем главного редактора журнала «Континент», входил в жюри различных литературных премий, руководил региональным отделением Союза российских писателей. До декабря 2023 года работал профессором кафедры журналистики и медиакоммуникаций в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. После отъезда на постоянное место жительства в Европу ушел из вуза в связи с невозможностью очного присутствия.