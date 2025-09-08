Ярославскому ученому вменяют в вину участие в работе нежелательной организации

Кировский районный суд Ярославля рассмотрит дело о привлечении к административной ответственности литературного критика, журналиста и бывшего сотрудника ЯГПУ им. К. Д. Ушинского Евгения Ермолина. Соответствующая информация размещена на сайте суда.

Протокол составлен по ст. 20.33 КоАП РФ — участие в деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности. Санкция по данной статье влечет наложение административного штрафа в размере от 5 до 15 тыс. руб. на граждан.

По информации источника «Ъ-Ярославль», господину Ермолину вменяют в вину распространение и хранение информационных материалов зарегистрированного в Латвии «Свободного университета», внесенного в 2023 году в перечень нежелательных организаций. Как ранее сообщала Генпрокуратура РФ, университет основан гражданами РФ, включая тех, кто признан иностранными агентами в России.

«Литература, разработанная и используемая в стенах университета, имеет ярко выраженный антироссийский характер, в которой под предлогом развития демократических институтов фактически обосновывается необходимость изменения основ конституционного строя»,— говорилось в сообщении ведомства.

Рассмотрение дела в отношении Евгения Ермолина было назначено на 8 сентября, но впоследствии перенесено на 2 октября.

Евгений Ермолин окончил факультет журналистики МГУ, является кандидатом искусствоведения, доктором педагогических наук. В ЯГПУ им. К.Д. Ушинского в разные годы возглавлял кафедры культурологии и журналистики. Был заместителем главного редактора журнала «Континент», входил в жюри различных литературных премий, руководил региональным отделением Союза российских писателей. До декабря 2023 года работал профессором кафедры журналистики и медиакоммуникаций в ЯГПУ им. К. Д. Ушинского. После отъезда на постоянное место жительства в Европу ушел из вуза в связи с невозможностью очного присутствия.

Алла Чижова