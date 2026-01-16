Эксперты составили топ привлекательных для молодежи Дона работодателей

Эксперты назвали рейтинг наиболее привлекательных работодателей для молодежи России. Результаты исследования Центра внутреннего мониторинга Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) опубликовала пресс-служба «Сбера».



Согласно исследованию, например, в Ростовской области участвовавшие в опросе школьники и студенты на первое место поставили Сбербанк (57% ответов респондентов). Далее следуют Яндекс (51%), Тинькофф Банк (42%), Wildberries (37%), Ozon (35%) и VK (34%).

Респонденты отметили, что помимо высокой зарплаты, важным критерием при трудоустройстве являются поддержка руководства (50%), комфортная среда (48%), ощущение значимости своего труда (34%) и возможности для роста.

Также из опроса следует, что система образования Ростовской области — одна из крупнейших в РФ: включает 27 вузов, 108 профессиональных образовательных организаций и более 1 тыс. школ. Всеми формами обучения и воспитания охвачены порядка 1 млн человек.

По словам управляющего Ростовского отделения Сбербанка Константина Бугрима, для них поддержка молодежи — стратегическая инвестиция в будущее Дона и всего юга России. «От традиционных стажировок и обучающих лекций мы постепенно переходим к формированию и укреплению в регионе образовательной экосистемы. В партнерстве с ведущими вузами, такими как ЮФУ, и министерством образования Ростовской области мы реализуем отдельные учебные программы, в том числе, по искусственному интеллекту и ИТ. Наша общая цель — дать студентам не только теоретические знания, но и научить практическим навыкам, востребованным сегодня на рынке труда», — подчеркнул господин Бугрим.