В Сочи восстановили электроснабжение водозабора после аварии

В Сочи восстановлено электроснабжение водозабора после аварийного отключения, произошедшего на электроподстанции 110 кВ «Южная». Об этом вечером 16 января сообщил глава города-курорта Андрей Прошунин. Авария затронула объекты энергоснабжения, обеспечивающие потребителей Федеральной территории «Сириус», а также Нижнешиловский сельский округ и микрорайон Веселое.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ Фото: Валерий Титиевский, Коммерсантъ

По словам мэра курорта, в результате технологического сбоя была временно приостановлена работа водозабора на реке Мзымта, что повлияло на систему водоснабжения ряда районов города. После проведения необходимых технических мероприятий специалисты выполнили переключение водозабора на альтернативные схемы электропитания.

Андрей Прошунин сообщил, что работы по восстановлению электроснабжения завершены, подача электроэнергии на объект возобновлена в полном объеме. В настоящее время осуществляется наполнение водопроводной системы, что является обязательным этапом перед стабилизацией давления и полным восстановлением подачи воды потребителям.

Глава города подчеркнул, что процесс восстановления водоснабжения требует определенного времени, и призвал жителей отнестись к ситуации с пониманием. Восстановительные мероприятия проводятся в штатном режиме, без отклонений от нормативных регламентов.

В пресс-службе администрации Сочи уточнили, что в пострадавших районах также ведется поэтапное восстановление электроснабжения. Специалисты продолжают мониторинг состояния сетей и оборудования для обеспечения стабильной работы инфраструктуры после аварийного отключения.

Мария Удовик