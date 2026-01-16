Четыре поезда задержаны под Сочи из-за схода селя на ж/д пути

Задержка пассажирских поездов зафиксирована на одном из железнодорожных перегонов в районе Сочи в связи со сходом селя на пути. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города со ссылкой на оперативную информацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

По данным муниципальных властей, сход грунта произошел на перегоне железной дороги в районе Якорной Щели. Объем сошедшей массы составил порядка 10 куб. м. В результате инцидента одна из двух железнодорожных линий была перекрыта, что повлекло временную приостановку движения поездов.

Ограничения отразились на графике пассажирских перевозок. Сейчас задержаны четыре пассажирских поезда, время отклонения от расписания оценивается в диапазоне от 40 до 60 минут. Движение на участке осуществляется с учетом введенных ограничений.

В администрации Сочи отметили, что меры по обеспечению безопасности движения принимаются в оперативном режиме. Информация о последствиях инцидента уточняется, взаимодействие с профильными службами продолжается. Муниципальные власти контролируют ситуацию до полного восстановления нормального режима работы железнодорожного сообщения.

Мария Удовик