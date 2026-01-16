Логинов и Шевченко победили в спринте на этапе Кубка России по биатлону в Демино

Александр Логинов из Тюменской области и Наталия Шевченко из Свердловской области заняли первые места в мужской и женской спринтерских гонках в рамках третьего этапа Кубка России по биатлону. Соревнования проходят в Демино под Рыбинском в Ярославской области.

Фото: Союз биатлонистов России

Логинов преодолел дистанцию в 10 км за 22 минуты 3,3 секунды. На втором месте — Кирилл Бажин из Свердловской области, на третьем — Роман Еремин из Новосибирской области. В гонке также участвовал ярославский спортсмен Андрей Перевозчиков: он преодолел дистанцию за 32 минуты.

Победительница женского спринта Наталия Шевченко преодолела дистанцию в 7,5 км за 19 минут 37,3 секунды. На втором месте — Анастасия Халили, на третьем — Кристина Резцова. Обе — из Московской области. От Ярославской области выступали две спортсменки — Дарья Беляева (25 минут 41,7 секунды) и Елизавета Тюрдеева (28 минут 32 секунды).

17 января в рамках этапа Кубка России пройдут мужская гонка преследования на 12,5 км и женская — на 10 км , а 18 января — масс-старт для мужчин на 15 км и женщин на 12,5 км. Для жителей Ярославля и Рыбинска организованы специальные автобусы в Демино.

Первый в сезоне-2025/2026 этап Кубка России прошел в Ханты-Мансийске, второй этап — в Тюмени. Завершится турнир финалом (четвертый этап) в Златоусте 1 марта 2026 года.

Алла Чижова