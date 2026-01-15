Комитет Госдумы заинтересовался сжиганием отходов под Рыбинском

Комитет по экологии Госдумы РФ постановил подготовить и направить обращение в природоохранную прокуратуру и Росприроднадзор с требованием о проведении внеплановой выездной проверки ситуации со свалкой отходов около птицефабрики в районе Рыбинска Ярославской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель комитета Дмитрий Кобылкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Кобылкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Кобылкин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Ситуация носит острый характер и требует немедленного вмешательства. На частной земле, прилегающей к птицефабрике, годами формируется опасный объект, куда свозят отходы, включая органические и биологические. Процессы разложения и горения приводят к выбросам в атмосферу ядовитых веществ, таких как аммиак, сероводород и взвешенные частицы»,— написал господин Кобылкин.

Вопрос обсуждался на заседании комитета 14 января. По мнению депутата, свалка имеет несанкционированный характер. Он рассказал о жалобах жителей на неприятный запах. Место и название предприятия Дмитрий Кобылкин не уточнил.

Напомним, ранее о проверке ситуации с запахами от неназванной птицефабрики в районе Рыбинска заявил и председатель СКР Александр Бастрыкин.

Антон Голицын