От снега очистили более тысячи км дорог в Новороссийске

За день 16 января в Новороссийске от снежных осадков очистили свыше 1 тыс. км дорожного полотна. Об этом сообщил глава города Андрей Кравченко, делясь промежуточными результатами работы городских служб по ликвидации последствий непогоды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В расчистке дорог, улиц и тротуаров задействованы более 90 единиц техники, на участках работают не только местные коммунальщики, но и федеральные службы и МЧС. Андрей Кравченко подчеркнул, что в работе общественного транспорта наблюдаются сбои и увеличение интервалов.

Очистку и посыпку внутридомовых территорий с раннего утра осуществляют 355 специалистов управляющих компаний и ТСЖ. По словам мэра Новороссийска, уборка тротуаров затруднена в связи с тем, что основной ресурс сил направлен на расчистку дорог вблизи социальных учреждений. Работу в этом направлении планируется усилить.

Также в уборке принимают участие более 1,2 тыс. работников из 866 городских предприятий. Специалисты занимаются очисткой прилегающих территорий к коммерческим объектам.

Мэр Новороссийска прокомментировал и отключения коммунальных услуг, произошедшие 16 января. Он отметил, что массовых отключений электричества в городе удалось избежать, в Южном районе на проспекте Ленина проводятся работы на кабельной линии. В течение дня планируется восстановить подачу водоснабжения в штатном режиме после отключения на сетях ТГВ.

София Моисеенко