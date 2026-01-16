Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Из-за дефекта теплосетей пять домов в Ростове остались без отопления

В Ростове-на-Дону пять многоквартирных домов остались без отопления 16 января. Об этом сообщила компания «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Отопление временно отключили по следующим адресам: Ворошиловский, 26, Максима Горького, 140, 148, 185, Чехова, 65. Причиной послужили дефект теплосетей на проспекте Ворошиловском и авария в районе улицы Максима Горького.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся.

Мария Хоперская

