Из-за дефекта теплосетей пять домов в Ростове остались без отопления

В Ростове-на-Дону пять многоквартирных домов остались без отопления 16 января. Об этом сообщила компания «Ростовские тепловые сети» (РТС).

Отопление временно отключили по следующим адресам: Ворошиловский, 26, Максима Горького, 140, 148, 185, Чехова, 65. Причиной послужили дефект теплосетей на проспекте Ворошиловском и авария в районе улицы Максима Горького.

Аварийно-восстановительные работы уже ведутся.

Мария Хоперская