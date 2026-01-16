Председатель ростовской Думы вошла в президиум Совета представительных органов

Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева вошла в президиум областного Совета представительных органов. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в пресс-службе гордумы.

Фото: пресс-служба Ростовской-на-Дону городской Думы Председатель Ростовской-на-Дону городской Думы Лидия Новосельцева

В пресс-службе рассказали, что 15 января в Ростовском Общественном Собрании под председательством спикера донского парламента Александра Ищенко состоялось заседание Совета по взаимодействию с представительными органами муниципальных образований при Законодательном Собрании региона. Одним из решений стало обновление состава президиума Совета, в который вошла и Лидия Новосельцева.

Основная повестка была посвящена подведению итогов работы за 2025 год и определению задач на 2026-й. Александр Ищенко отметил успешное развитие муниципалитетов и обозначил приоритеты. Особое внимание – социальной защите семей с детьми, пожилых граждан, всесторонней поддержке участников СВО и их семей.

Отдельно спикер Заксобрания затронул вопросы защиты органов местного самоуправления от избыточного контроля и обеспечения им доступа к необходимой для планирования информации. Александр Ищенко поблагодарил депутатов, в том числе и Ростова-на-Дону, за участие в работе по интеграции воссоединенных территорий.

Лидия Новосельцева сообщила, что в ближайшее время будет инициирован процесс формирования Молодежного парламента при Ростовской-на-Дону городской Думе. «Это будет реальная площадка для диалога, где идеи и энергия нашей молодежи будут трансформироваться в конкретные предложения и городские проекты», – подчеркнула председатель гордумы.

Ефим Мартов