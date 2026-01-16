Арбитраж отменил решение УФАС по спору о закупке в аэропорту Сочи

Арбитражный суд отменил решение краснодарского управления ФАС о нарушении международным аэропортом Краснодар процедуры торгов на поставку навигационных коробов для аэропорта Сочи.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

АО «Международный аэропорт Краснодар» оспорило в арбитраже решение управления ФАС по Краснодарскому краю от 25 сентября 2024 года. Антимонопольная служба признала нарушение порядка проведения торгов по жалобе ООО «Типография Таймер».

Как следует из материалов дела, в августе 2024 года заказчик АО «Международный аэропорт Сочи» разместил на портале госзакупок извещение о запросе котировок для малого и среднего бизнеса на поставку и установку двухсторонних навигационных коробов.

Комиссия краснодарского УФАС пришла к выводу, что заказчик нарушил закон о закупках, установив порядок сравнения ценовых предложений путем вычета НДС из цен участников торгов. По мнению антимонопольщиков, закупочная комиссия не имеет права производить подобные вычеты и применять особенности оценки к разным категориям налогоплательщиков.

Однако суд не согласился с позицией ФАС. При рассмотрении дела выяснилось, что закупочная документация не содержала формулировок о сравнении цен без НДС, на которые ссылалась антимонопольная служба.

В документации указывалось, что при оценке заявок лучшим признается предложение с наименьшей ценой договора. При наличии участников, применяющих упрощенную систему налогообложения, сравнение цен производится без учета НДС.

Суд признал правомерными доводы аэропорта о том, что ко всем участникам применяется равный подход согласно установленному порядку оценки. В документации не устанавливались ограничения для компаний в зависимости от налогового режима. Единственное требование — указание основания освобождения от уплаты НДС.

По мнению суда, такая формулировка не означает уменьшения ценового предложения участника на сумму НДС и не предполагает заключения договора по цене без налога.

ООО «Типография Таймер» зарегистрировано в 2020 году в Анапе. Отрасль — прочие виды полиграфической деятельности. Руководитель и бенефициар предприятия Дмитрий Черный. Чистая прибыль предприятия в 2024 году составила 5,3 млн руб.

Елена Турбина