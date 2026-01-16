Надбавка к делу

Как стало известно “Ъ”, сумма взяток, которые вменяются бывшему вице-губернатору Брянской области Сергею Тимошенко, превысила 7,2 млн руб. Экс-чиновник, курировавший в 2019–2021 годах строительство в регионе, находится в следственном изоляторе почти год. Недавно его арест был продлен до начала февраля. Господин Тимошенко отрицает вину и считает, что его оговорили.

Фото: Правительство Брянской области

Фото: Правительство Брянской области

Советский райсуд Брянска в последние рабочие дни прошлого года продлил арест в СИЗО 59-летнего Сергея Тимошенко, который в 2019–2021 годах работал заместителем местного губернатора. Как рассказали “Ъ” в суде, под стражей ему предстоит пробыть до 10 февраля.

Господин Тимошенко к моменту очередного истечения срока меры пресечения проведет под стражей 11 месяцев. В марте прошлого года его задержали сотрудники регионального управления Следственного комитета России по обвинению в получении взятки. В основу уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК РФ (до 15 лет лишения свободы) легли материалы региональных управлений ФСБ и МВД. По данным “Ъ”, на момент задержания бывший чиновник работал исполнительным директором строительной компании ООО «Строительная компания Донбасс строй», которая зарегистрирована в Луганской народной республике и занимается восстановлением территорий, пострадавших от боевых действий.

Сразу после задержания в ведомстве сообщали, что господин Тимошенко, курировавший строительство и капитальный ремонт в Брянской области, через посредников мог получить от предпринимателей более 4 млн руб.

Деньги предназначались за покровительство при реализации госконтрактов на строительство спортивно-оздоровительных комплексов в Бежицком и Фокинском районах Брянска и на капремонт многоквартирного дома по улице Гагарина в городе Фокино. По версии следствия, часть вознаграждений вице-губернатору передал его сын Антон Тимошенко. Ему вменили посредничество при даче взятки (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, до 12 лет лишения свободы) и заключили под стражу сразу после отца.

Арест бывшего вице-губернатора и его сына неоднократно продлялся. Их защитники обжаловали каждое решение, однако все прошения об освобождении обвиняемых под домашний арест или залог оставались без удовлетворения. Судя по материалам судов, оставлявших в силе арест экс-чиновника, к началу этого года размер вменяемой господину Тимошенко взятки вырос до 7,2 млн руб. Теперь бывшему чиновнику вменяют четыре эпизода получения незаконных вознаграждений. По версии следствия, через сына он мог получить более 2 млн руб.

Бывший вице-губернатор и его сын отрицают вину. В апелляционных жалобах на арест их адвокаты неоднократно указывали, что они могли стать жертвами оговора.

Дело в том, что, согласно позиции защитников, более 2 млн руб., которые экс-чиновник якобы получил через сына, были заработной платой последнего в фирме взяткодателя. Адвокат Сергея Тимошенко Александр Жаров сказал, что не может обсуждать материалы уголовного дела без согласия доверителя, и пообещал передать ему вопросы “Ъ”.

Господин Тимошенко не единственный бывший вице-губернатор Брянской области, который стал фигурантом уголовного дела. Так, сейчас за взятки судят заместителя главы региона Александра Петроченко, курировавшего в 2022–2024 годах вопросы безопасности. В середине прошлого года Татьяна Кулешова и Елена Егорова, работавшие вице-губернаторами по образованию и кадровой политике в 2019–2022 годах, получили за коррупцию по девять лет. 15 января их приговор вступил в законную силу без изменений.

Сергей Толмачев, Воронеж