В Ростовской области строительное разрешение будут выдавать за 48 дней

Власти Ростовской области планируют к 2030 году сократить срок получения разрешения на строительство с 91 до 48 дней. Об этом говорится в распоряжении губернатора Юрия Слюсаря о мерах по улучшению условий ведения бизнеса в регионе.

Согласно документу, ускорение процедур будет происходить поэтапно. Уже в 2026 году срок оформления разрешения планируют уменьшить до 77 дней. Столь значительного результата власти намерены достичь благодаря сокращению количества обязательных процедур с восьми до трех.

Дорожная карта предусматривает также существенное ускорение технологического присоединения объектов к инженерным сетям. Подключение к электросетям, которое сейчас занимает в среднем 93 дня, к концу десятилетия должно осуществляться за 36 дней. Аналогичная оптимизация затронет процедуры подсоединения к водопроводным и газовым сетям.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию также будут оформлять быстрее — за 19 дней вместо нынешних 36.

Отдельное внимание в документе уделено борьбе с административным давлением. Доля компаний, сталкивающихся с необоснованными препятствиями со стороны чиновников или монополий, должна снизиться с 26% в текущем году до нуля к 2030 году.

Валентина Любашенко