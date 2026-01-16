Иран заявил об отсутствии проблем в работе по совместным проектам с Россией

При реализации российско-иранских совместных проектов проблем не возникло. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Совместные проекты сотрудничества между Ираном и РФ реализуются на очень хорошем уровне»,— сказал господин Пезешкиан (цитата по ТАСС).

Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским президентом вскоре после беседы с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Стороны подтвердили свой настрой на дальнейшее укрепление российско-иранского стратегического партнерства и на реализацию совместных проектов, сообщила пресс-служба Кремля. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Россия готова выступать посредником в диалоге между государствами, заинтересованными в урегулировании ситуации в Иране.

Протесты в Иране продолжаются с конца декабря, они были вызваны девальвацией валюты и повышением цен. Протестующие требуют смены политического режима. В США подтвердили, что Тегеран обязательно понесет ответственность за подавление уличных акций. По данным источников Axios, американская сторона может применить военную силу против Ирана, однако подбирает подходящее время.

