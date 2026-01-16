Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Путин созвонился с президентом Ирана

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом вскоре после беседы с премьер-министром Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан (слева) и президент РФ Владимир Путин

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Сегодня первую половину дня президент во многом посвятил ситуации вокруг Ирана»,— сказал представитель Кремля журналистам. Детали телефонного разговора Владимира Путина с иранским коллегой представят позже.

Как сообщил Кремль, Владимир Путин во время беседы по телефону предложил Биньямину Нетаньяху предпринять шаги для обеспечения стабильности и безопасности в регионе в связи с ситуацией в Иране. Он подтвердил, что Россия готова «предпринимать соответствующие посреднические усилия» для диалога с участием всех заинтересованных государств.

