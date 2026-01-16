Суд обязал оператора полигона в Новороссийске устранить загрязнение реки Цемес

Октябрьский районный суд Новороссийска обязал ООО «Терра-Н» устранить экологические нарушения на мусорном полигоне, которые привели к загрязнению реки Цемес. Решение вступило в силу после рассмотрения апелляции в Краснодарском краевом суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610 Фото: https://t.me / kravchenko_glava_nvrsk / 9610

Иск подал Азово-Черноморский межрайонный природоохранный прокурор. Проверка выявила выход загрязненных подземных вод на территории, прилегающей к реке Цемес, с последующим попаданием в водоем. При осмотре полигона установлено, что фильтрат стекает в грунтовые канавы и пруды-накопители без гидроизоляции. В пробах воды из пруда-накопителя обнаружены кадмий, свинец и ртуть.

Также выявлен перелив стоков с территории полигона на соседний участок с дальнейшим попаданием в ручей Безымянный и реку Озерейка. Анализы показали превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ в ручье.

Компании направлялось представление об устранении нарушений, однако меры приняты не были. Юридическое лицо неоднократно привлекалось к административной ответственности.

Суд обязал ООО «Терра-Н» ликвидировать загрязнение подземных вод и реки Цемес, восстановить целостность сооружений для хранения и изоляции мусора, обеспечить герметичность противофильтрационного экрана и надлежащее функционирование инженерных систем и коммуникаций.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Алина Зорина