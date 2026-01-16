Директора нацпарка «Куршская коса» Калину отправили под домашний арест

Ленинградский районный суд Калининграда отправил под домашний арест на два месяца (до 13 марта) директора национального парка «Куршская коса», депутата областной думы Анатолия Калину. Его обвиняют в незаконной вырубке леса в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба Калининградского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

По версии следствия, обвиняемый вместе с соучастниками организовал незаконную вырубку деревьев на площади около 1 га. На их месте планировалось построить гостинично-рекреационный комплекс. По оценке СКР, ущерб превысил 12 млн руб.

Анатолия Калину задержали14 января. Правоохранители провели обыск в его доме. После возбуждения дела «Единая Россия» приостановила у обвиняемого статус сторонника партии.

Подробнее — в материале «Ъ» «Особо охраняемая вырубка».

Никита Черненко