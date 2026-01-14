ТАСС: задержан директор нацпарка «Куршская коса» Анатолий Калина

Силовики задержали директора национального парка «Куршская коса» в Калининградской области Анатолия Калину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Анатолию Калине 49 лет, он работает в «Куршской косе» с 2010 года. В 2011 году был назначен на должность директора нацпарка. До этого господин Калина работал в частном бизнесе и служил в органах МВД. В 2021 году он был избран депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».

Национальный парк «Куршская коса» находится в приграничной с Литвой части Калининградской области. Это самая крупная песчаная пересыпь в мире.