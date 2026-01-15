У арестованного директора «Куршской косы» приостановили статус сторонника ЕР

Совет сторонников регионального отделения «Единой России» приостановил статус сторонника партии в отношении директора национального парка «Куршская коса», депутата областного заксобрания Анатолия Калины. Решение принято после его арестапо делу о незаконной вырубке леса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на протокол заседания совета.

По данным следствия, он совместно с соучастниками организовал вырубку деревьев для строительства туристического объекта, где на коммерческой основе могли бы жить туристы. Ущерб особо охраняемой природной территории следствие оценило в 12,7 млн руб.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ. Господин Калина возглавлял национальный парк с 2011 года. В 2021 году был избран депутатом Калининградской областной думы от «Единой России».