В 2026 году ОТЭКО ожидает экономический эффект в размере 79,2 млн рублей от мероприятий по энергосбережению

Служба главного энергетика ОТЭКО совместно со службами эксплуатации наливного и навалочного терминалов компании в порту Тамань за два года реализации Программы энергосбережения достигли результата в виде уменьшения расходов на энергоресурсы более чем на 200 млн рублей. Ожидаемый эффект от снижения энергоемкости процессов перевалки грузов в 2026 году составит еще 79,2 млн рублей. Комплексная работа предприятия по оптимальному энергопотреблению и «зеленые» инициативы для уменьшения воздействия на окружающую среду были отмечены в процессе сертификации соответствия системы экологического менеджмента требованиям стандарта ISO 14001.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Специалисты компании установили приборы учета электроэнергии на энергоемких потребителях наливного терминала, которые позволяют детально анализировать потребление и оперативно находить более эффективные варианты управления режимами работы технологического оборудования. Так, например, после анализа работы системы электрообогрева резервуаров и трубопроводов были внесены изменения в алгоритм, что позволило существенно снизить энергозатраты без влияния на производственный процесс.

На навалочном терминале знаковым примером можно назвать оптимальное управление системой аспирации пыли на станции разгрузки вагонов.

Еще одно значимое мероприятие — газификация котельной ж/д станции «Железный Рог», которая позволила снизить затраты на эксплуатацию котельной в пять раз и повысить надежность теплоснабжения.

Промежуточным итогом программы энергоэффективности является снижение расходов на энергоресурсы на 10–12% от планируемых объемов.