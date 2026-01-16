Жених на лыжах: семья Голубиных отпраздновала золотую свадьбу на склонах «Роза Хутор»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Розы Хутор Фото: пресс-служба Розы Хутор

По-особенному отпраздновали 50-летие совместной жизни Михаил и Людмила Голубины из подмосковного города Балашиха. Золотую свадьбу 73-летний «жених» встретил на «Роза Хутор» на горных лыжах.

— Когда мне было 10 лет, с ребятами катались с высоких берегов Волги в моем родном городе Рыбинске Ярославской области. Тогда у меня были обычные беговые лыжи с самодельными креплениями. А на горные лыжи впервые встал девять лет назад, когда мне было 64 года. Посмотрел на детей и внуков, которые здорово катаются, решил попробовать,— рассказывает Михаил Голубин.

Оказалось, пробовать покорить горы — никогда не поздно. Главное — делать это правильно.

— Начал кататься на горных лыжах на одном из подмосковных комплексов, где есть небольшая горка. Вскоре сын Алексей пригласил на «Роза Хутор», взяли занятие у инструктора, буквально за два часа он помог освоить безопасную и правильную технику катания,— объясняет Михаил Владимирович.

Любитель горных лыж признается: с высшей отметки курорта — 2320 метров над уровнем моря, в силу возраста, спускаться не рискует, а вот многочисленные трассы ниже 1800 метров покоряет уверенно. Помогает советами ему в этом внук Степан.

— Я катался и на «домашних» курортах Подмосковья и в Домбае. На «Роза Хутор» нравится инфраструктура, как грамотно здесь все устроено. Например, ски-пасс для людей старше 70 лет стоит один рубль. Когда на курорте узнали, что в этом году мы отмечаем золотую свадьбу, отнеслись очень внимательно. Сотрудники «Роза Хутор» встретили меня, подобрали необходимое оборудование, везти с собой не нужно было ничего,— делится Михаил Голубин.

Катание на горных лыжах — лучший вид отдыха, считает 73-х летний горнолыжник. Оно дарит не только энергию, но и возможность поверить в собственные силы, почувствовать, что еще многое можешь. А пока Михаил Владимирович покоряет склоны, в Горной Олимпийской деревне его ждет супруга — Людмила Борисовна. Вместе они уже 50 лет, познакомились на первомайской демонстрации 1975 года. Михаил Владимирович до сих пор помнит миниатюрную девушку с пушистыми волосами, а вот объяснить, каково это — влюбиться с первого взгляда — не может.

— Наша свадьба состоялась 10 января 1976 года. С тех пор — всегда рядом. Мы заядлые туристы. После свадьбы купили «Запорожец» и отправились в путешествие. За годы совместной жизни объехали вместе с детьми большую часть страны. По характеру мы с Людмилой разные, но всегда стараемся понять друг друга, в этом залог крепкой семьи. Мое желание встать на горные лыжи жена поддержала, хотя и волнуется за меня, конечно,— говорит Михаил Владимирович Голубин.

— После празднования 70-ти летнего юбилея жены Людмилы 5 января в Балашихе вся наша большая дружная семья: сын Алексей, дочь Елизавета со своими половинами, внуки Степан, Елизавета, Андрей переместились в Сочи для катания с гор,— сказал в заключение Михаил Владимирович.

Полувековой юбилей совместной жизни на «Роза Хутор» чета Голубиных провела в окружении детей и внуков. Главное пожелание — встретить и бриллиантовую свадьбу всем вместе на горных лыжах.

https://rosakhutor.ru/



ООО «Компания по девелопменту горнолыжного курорта "Роза Хутор"»