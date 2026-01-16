После аварии в Керченском проливе очистили более 3 тысяч км береговой линии

С начала работ по ликвидации последствий аварии в Керченском проливе очищено более 3 тыс. км береговой линии, сообщили в правительстве РФ. Промежуточные итоги были подведены на заседании правкомиссии под председательством вице-премьера Виталия Савельева, координирующей работы после крушения танкеров в проливе.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

По данным кабмина, собрано свыше 185 тыс. т загрязненного песка и грунта, из которых более 171 тыс. т уже утилизированы специализированными организациями либо направлены в хозяйственный оборот. В ликвидации последствий чрезвычайной ситуации задействованы 793 человека и 195 единиц техники.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» потерпели крушение 15 декабря 2024 года во время шторма в районе Керченского пролива. В море попало около 2,4 тыс. т нефтепродуктов. В январе из трещины в кормовой части одного из судов произошел повторный выброс мазута.

Вячеслав Рыжков