В Батайске выявили семь незаконных сбросов в ручей Быстрый

В Ростовской области минприроды рассмотрело информацию о загрязнении ручья Быстрый в Батайске. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным министерства, ручей Быстрый представляет собой водоотводный канал, который входит в систему водопонижения города. Территория находится в муниципальной собственности.

В конце 2025 года министерство совместно с местными властями провело обследование территории вдоль канала. В ходе проверки обнаружили семь выпусков неочищенных сточных вод. Администрация инициировала процедуру привлечения к административной ответственности владельцев семи строений.

Также власти выявили аварийную ситуацию на канализационных сетях в районе КНС на пер. Трудовом, 11. Из-за нее в ручей попадали неочищенные стоки. АО «Ростовводоканал» ликвидировало аварию в конце ноября 2025 года и прекратило сброс сточных вод.

Работы по поиску и устранению незаконных выпусков в ручей Быстрый продолжаются.

Валентина Любашенко