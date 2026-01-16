Президент России передал под временное управление краснодарской компании «Стальэлемент» российские активы американской CanPack Group — одного из крупнейших производителей алюминиевой тары в стране с выручкой 30,8 млрд рублей. Об этом сообщает «Город N».

По информации издания, под контроль «Стальэлемент» (годовой доход 3 млн руб.) перешли ООО «Кэн-пак завод упаковки» и торговый дом ООО «Кэн-пак». До этого момента бизнес принадлежал американской корпорации CanPack Group.

В России у компании работают два предприятия — в Волоколамске Московской области и Новочеркасске. Новочеркасский завод запустили в конце 2012 года мощностью 950 млн банок в год. Часть продукции поставляется ростовскому заводу «Балтика».

За последние пять лет бизнес показал существенный рост: с 2020 по 2024 год выручка увеличилась более чем вдвое до 30,8 млрд руб., а чистая прибыль выросла более чем втрое до 5,3 млрд руб.

По информации «Ведомостей», причинами изъятия компании стали недобросовестная политика в отношении потребителей, спекулятивная деятельность, а также резкая критика специальной военной операции России на Украине со стороны польской фирмы, управлявшей российскими активами американцев.

Валентина Любашенко