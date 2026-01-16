В Краснодаре все учебные учреждения работают штатно, несмотря на непогоду

Все 335 образовательных учреждений Краснодара работают в штатном режиме, несмотря на непогоду. Об этом в своем Telegram-канале сообщил мэр города Евгений Наумов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова Фото: Telegram-канал главы Краснодара Евгения Наумова

Открыты 120 школ и 215 детских садов. К 15 отдаленным пригородным школам, где занятия переносили на другие дни, теперь ездят автобусы. Кружки и секции в учреждениях дополнительного образования проходят по расписанию. Учреждения культуры и спорта функционируют в полном объеме.

«По моему поручению днем и ночью спецтехника чистит подъезды и подходы к соцобъектам, в том числе к поликлиникам и храмам. Это приоритетное направление работы»,— заявил градоначальник.

Евгений Наумов также отметил, что получает обращения о недостаточно расчищенных дорогах у некоторых учреждений. Каждую такую жалобу передают дорожным службам для устранения.

Более 1,2 тыс. сотрудников учебных заведений ежедневно убирают территории до и после занятий. По словам мэра, в работах участвуют все — от дворников до директоров: они расчищают дорожки и тротуары. К процессу также присоединились старшеклассники и родители некоторых учеников.

«Благодарю всех, кто в свободное от работы и учебы время помогает бороться с последствиями снегопада»,— подчеркнул мэр.

Алина Зорина