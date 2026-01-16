СКР завел дело из-за травмирования мужчины упавшим с крыши льдом в Краснодаре

В Краснодаре Следственный комитет РФ по краю возбудил уголовное дело после травмирования мужчины при падении наледи с крыши многоквартирного дома на улице Комсомольской. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Пострадавший госпитализирован, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Следователи проводят проверочные и следственные действия для установления всех обстоятельств происшествия. Ведомство предупреждает, что несвоевременная очистка крыш организациями ЖКХ и муниципальными органами, а также отсутствие ограничений прохода в опасных зонах влечет уголовную ответственность при наступлении последствий для граждан. Жителей призывают соблюдать меры предосторожности.

Вячеслав Рыжков