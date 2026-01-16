Прокуратура Камчатки инициировала свыше ста проверок после сильного снегопада

Прокуратура Камчатского края организовала почти 130 проверок по обращениям жителей, связанным с устранением последствий сильного снегопада, сообщает надзорное ведомство. Из-за аномального количества осадков ситуация в регионе остается сложной, а контроль за действиями коммунальных и экстренных служб осуществляется в постоянном режиме.

С 1 января в Петропавловске-Камчатском зафиксировано 19 коммунальных аварий, две из них были устранены с превышением нормативных сроков — по этим фактам проводятся прокурорские проверки.

С 14 января Камчатка находится под воздействием очередного мощного циклона, приносящего сильный снег и порывистый ветер. В населенных пунктах региона приостановлено движение общественного транспорта, а школьные каникулы продлены до конца недели.

В Петропавловске-Камчатском введен режим чрезвычайной ситуации после гибели двух человек в результате схода снега с крыш жилых домов из-за прохождения циклона. Следственный комитет также сообщал о смерти 60-летнего мужчины во дворе дома.