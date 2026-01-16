Песков о беседе Путина с Пезешкианом, диалоге с Европой и позиции по Гренландии
Кремль исходит из того, что Гренландия является территорией Дании
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о телефонных разговорах Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также прокомментировал планы США по захвату Гренландии. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
Переговоры с США по Украине
- Даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены, РФ ждет их.
- Для установления мира на Украине нужны совместные усилия на встречных треках.
- Усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствует интересам России.
О «Северных потоках»
- Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах «Северных потоков», и определить ответственность за вину.
О диалоге с Европой
- Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой.
- Лондон не желает вносить вклад в дело налаживания мира и стабильности на европейском континенте.
- Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности.
Об Иране
- Путин продолжает усилия для того, чтобы способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.
- В ближайшее время проинформируем о результатах телефонного разговора Путина и Пезешкиана. Президент РФ созвонился с ним после разговора с Нетаньяху.
О Гренландии
- Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании.
- Ситуация вокруг Гренландии неординарная с точки зрения международного права.
- Международное право не является приоритетом для Трампа.
О беспилотных системах
- Роль автономных беспилотных систем в экономике РФ увеличивается, стоит вопрос масштабирования и эффективного внедрения этих проектов.
- Многие успехи в этой отрасли покажут Путину сегодня на совещании по вопросам развития автономных систем.