Песков о беседе Путина с Пезешкианом, диалоге с Европой и позиции по Гренландии

Кремль исходит из того, что Гренландия является территорией Дании

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о телефонных разговорах Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также прокомментировал планы США по захвату Гренландии. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры с США по Украине

  • Даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены, РФ ждет их.
  • Для установления мира на Украине нужны совместные усилия на встречных треках.
  • Усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствует интересам России.

О «Северных потоках»

  • Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах «Северных потоков», и определить ответственность за вину.

О диалоге с Европой

  • Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой.
  • Лондон не желает вносить вклад в дело налаживания мира и стабильности на европейском континенте.
  • Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности.

Об Иране

  • Путин продолжает усилия для того, чтобы способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.
  • В ближайшее время проинформируем о результатах телефонного разговора Путина и Пезешкиана. Президент РФ созвонился с ним после разговора с Нетаньяху.

О Гренландии

  • Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании.
  • Ситуация вокруг Гренландии неординарная с точки зрения международного права.
  • Международное право не является приоритетом для Трампа.

О беспилотных системах

  • Роль автономных беспилотных систем в экономике РФ увеличивается, стоит вопрос масштабирования и эффективного внедрения этих проектов.
  • Многие успехи в этой отрасли покажут Путину сегодня на совещании по вопросам развития автономных систем.

