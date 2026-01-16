Песков о беседе Путина с Пезешкианом, диалоге с Европой и позиции по Гренландии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов в ходе брифинга. Он рассказал о телефонных разговорах Владимира Путина с президентом Ирана Масудом Пезешкианом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также прокомментировал планы США по захвату Гренландии. Главные заявления представителя Кремля — в подборке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры с США по Украине Даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию пока не определены, РФ ждет их.

Для установления мира на Украине нужны совместные усилия на встречных треках.

Усилия США по выводу украинского урегулирования в политико-дипломатическое русло соответствует интересам России.

О «Северных потоках» Давно настало время для того, чтобы однозначно показать, кто виноват в подрывах «Северных потоков», и определить ответственность за вину.

О диалоге с Европой Озвученные позиции Рима, Парижа и Берлина относительно диалога с РФ являются существенной подвижкой.

Лондон не желает вносить вклад в дело налаживания мира и стабильности на европейском континенте.

Украинское урегулирование невозможно без широкого обсуждения европейской безопасности.

Об Иране Путин продолжает усилия для того, чтобы способствовать деэскалации ситуации вокруг Ирана.

В ближайшее время проинформируем о результатах телефонного разговора Путина и Пезешкиана. Президент РФ созвонился с ним после разговора с Нетаньяху.

О Гренландии Россия исходит из того, что Гренландия является территорией Дании.

Ситуация вокруг Гренландии неординарная с точки зрения международного права.

Международное право не является приоритетом для Трампа.