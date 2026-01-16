Песков: даты визита Уиткоффа и Кушнера в Россию не определены

Даты визита спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера в Россию пока не определены. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы, безусловно, заинтересованы в таком визите, мы его ждем»,— отметил представитель Кремля.

Источники Bloomberg сообщали, что Стив Уиткофф и Джаред Кушнер хотят представить Владимиру Путину последнюю версию мирного плана по Украине. Встречу американская сторона планировала провести в январе, но из-за нестабильной ситуации в Иране и неясной позиции РФ по переговорам дата пока не согласована, писало агентство.

Лусине Баласян