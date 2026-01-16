Кремль счел существенными слова лидеров Франции, Италии и ФРГ о диалоге с РФ

Кремль считает существенным сдвигом заявления лидеров Франции, Италии и Германии о необходимости возобновить диалог с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Пока, по его словам, контакты с этими странами по этому вопросу не ведутся.

«Позиция Лондона, скорее, по-прежнему носит деструктивный характер, но, тем не менее, даже эти три столицы, которые были упомянуты, заявления трех руководителей, — это уже существенная подвижка с нашей точки зрения»,— сказал Дмитрий Песков журналистам. «Да, Британия пока останется на радикальных позициях. Лондон никоим образом не желает вносить хоть какой-то вклад в дело налаживания мира и стабильности, предсказуемой ситуации на европейском континенте»,— заметил представитель Кремля.

В декабре 2025 года президент Франции Эмманюэль Макрон говорил, что Европе «было бы полезно» возобновить диалог с Владимиром Путиным. В начале этого года премьер-министр Италии Джорджа Мелони выступила за назначение спецпосланника ЕС для переговоров с Россией по российско-украинскому конфликту. А накануне канцлер ФРГ Фридрих Мерц заметил, что Россия — европейская страна и выступил за баланс в отношениях с ней. При этом глава МИД Великобритании Ивеет Купер заявила, что для диалога необходимы доказательства готовности Владимира Путина. «На данный момент я этого не вижу»,— заметила министр.

Лусине Баласян