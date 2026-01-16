В Ростове будут судить бывших сотрудников ДПС за вымогательство и взяточничество

Двум бывших сотрудникам дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по Ростову-на-Дону предъявлено обвинение в двух эпизодах взяточничества (п.п. «а, б» ч. 5 ст. 290 УК РФ), злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и вымогательстве (п.п. «а, г» ч. 2 ст. 163 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным следствия, в декабре 2023 года и в июне 2024 года фигуранты получили 161 тыс. руб. от двух горожан за непривлечение к административной ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения.

В 2025 году полицейские вымогали 800 тыс. руб. с ростовчанина, под угрозой распространения порочащих сведений.

В отношении фигурантов избраны меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста.

Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Наталья Белоштейн