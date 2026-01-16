В Сочи назвали самые популярные детские игры среди пользователей

Магазин приложений RuStore предоставил «Ъ-Сочи» рейтинг самых скачиваемых детских игр в Сочи по итогам декабря 2025 года. Согласно данным платформы, в отчетный период родители и дети чаще всего выбирали проекты, сочетающие развлекательный формат с обучающими и развивающими элементами.

Лидером рейтинга стала игра «Игры для девочек — одевалки & Макияж», представляющая собой набор мини-игр с возможностью создания образов персонажей и элементами соревновательного взаимодействия. Вторую позицию занял проект «Мир Тока Бока», ориентированный на свободное исследование виртуальных пространств и самостоятельное формирование игровых сюжетов. Замкнула тройку лидеров игра «Три Кота: Большое Путешествие!», в которой пользователям предлагается проходить квесты и решать логические задачи вместе с популярными персонажами.

В число наиболее востребованных также вошли «Три Кота: Раскраска для детей», направленная на развитие мелкой моторики и изучение цветов, обучающая платформа «Ум и Хрум», рассчитанная на подготовку к школьному обучению, а также игра «Лева и Машинки», знакомящая детей с основами конструирования и управления транспортом. Дополняет список проект «Макияж Игра: Игры для девочек», ориентированный на развитие креативных навыков.

Для сравнения, в начале 2025 года структура спроса отличалась. Тогда первую строчку рейтинга занимала игра «Три Кота: Большое Путешествие!», за ней следовали «Тока Бока Обустрой свой дом» и «Лева и Машинки». В пятерку наиболее популярных также входили «Тока Бока День Рождения» и «Развивающие игры для детей».

Ранее рейтинг самых востребованных образовательных приложений в Сочи за декабрь 2025 года возглавило приложение «Госуслуги Моя Школа». Далее расположились онлайн-дневник NetSchool и тренажер для подготовки к экзамену по вождению «Билеты ПДД 2026». В перечень также вошли платформа «Учи.ру 1–4 класс», сервис GetCourse, приложение для изучения языков «Полиглот 16» и электронный дневник «Моя школа Дневник».

В общем рейтинге самых скачиваемых приложений в Сочи лидирующую позицию заняли мессенджеры, социальные сети и онлайн-банковские сервисы. По словам главного редактора платформы Варвары Юминой, в течение года пользователи все чаще выбирали цифровые решения, упрощающие повседневные задачи и интегрированные в ежедневную жизнь.

Мария Удовик