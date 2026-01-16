Эксперты прогнозируют рост цен на летний отдых в Крыму и Сочи

Стоимость отдыха в отелях и санаториях Крыма летом 2026 года вырастет на 15%, в Сочи — на 10% по сравнению с прошлым сезоном, сообщили на сайте Российского союза туриндустрии (РСТ).

По данным РСТ, продажи объектов размещения по акциям раннего бронирования сохраняются на уровне 2025 года. Рост цен эксперты связывают с удачным прошлогодним сезоном, однако летний спрос может внести коррективы.

Генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин отметил, что темпы бронирований сопоставимы с прошлогодними, стопроцентной загрузки в отелях пока нет. В начале 2025 года цены на черноморских курортах также повышались, но к августу вернулись к уровню 2023 года. Он также заявил, что дефицита авиабилетов на юг не ожидается: 60% туристов добираются автомобилями, а объемы внутренних перелетов в 2025 году снизились на 3,8%, что ограничивает возможность повышения тарифов.

Глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин подчеркнул, что 15-процентный рост цен на отдых в Крыму превышает средние показатели по стране. Он призвал отельеров не переоценивать ранние продажи, так как большая часть бронирований приходится на заранее планирующие семьи, а это не означает увеличения общего числа туристов.

Вячеслав Рыжков