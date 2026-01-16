Ростехнадзор не выявил нарушений в работе резервного генератора ЗАЭС

Ростехнадзор проверил дизельный генератор, обеспечивающий резервное энергоснабжение Запорожской АЭС (ЗАЭС). Нарушений не найдено, сообщила пресс-служба станции.

«Недостатков, влияющих на ядерную, радиационную и техническую безопасность, не выявлено. Работа дизель-генераторной установки соответствует установленным нормативам»,— заверили на станции.

Радиационная обстановка на промплощадке Запорожской АЭС и прилегающей территории «находится в пределах нормы». На ЗАЭС добавили, что подобные проверки Ростехнадзор также будет проводить в течение 2026 года.

3 января одна из двух линий электроснабжения АЭС «Ферросплавная-1» была отключена действием защиты. На прошлой неделе Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало проводить консультации России и Украины о временном прекращении огня у ЗАЭС. В конце 2025 года было согласовано локальное прекращение огня для ремонта линии электропередачи.