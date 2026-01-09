МАГАТЭ проводит консультации о прекращении огня у ЗАЭС для ремонтных работ

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) начало проводить консультации России и Украины о временном прекращении огня у Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

Договоренность позволит создать условия для ремонта поврежденной 2 января линии электропередачи, сказал господин Гросси. Его слова приводит пресс-служба МАГАТЭ в социальной сети X. Генеральный директор отметил, что сейчас на ЗАЭС функционирует только одна линия на 750 кВ.

Одна из двух линий электроснабжения Запорожской АЭС «Ферросплавная-1» была отключена действием защиты 3 января, сообщала пресс-служба станции. Станцию запитали от линии 750 кВ «Днепровская». Ранее работа «Ферросплавной-1» была восстановлена 29 декабря. В ЗАЭС сообщали, что линия была повреждена огневым воздействием со стороны ВСУ.