МАГАТЭ сообщило о «крайне важном ремонте» ЛЭП возле ЗАЭС

При посредничестве МАГАТЭ достигнуто соглашение о локальном прекращении огня вблизи Запорожской АЭС. Это позволило начать ремонтные работы на местной линии электропередачи.

«Начались крайне важные работы по ремонту линии электропередачи», — заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси. Его слова в X привела пресс-служба МАГАТЭ.

Специалисты агентства наблюдают за восстановительными работами. Господин Гросси поблагодарил Россию и Украину за предоставление возможности для восстановления подачи энергии между Запорожской ТЭС и ЗАЭС.