В Сочи оштрафовали компанию за самовольный захват федерального госимущества

Прокуратура Центрального района Сочи возбудила дело против юридического лица, которое с 2018 года без правоустанавливающих документов использовало в коммерческих целях федеральные офисные помещения площадью более 100 кв. м. Об этом сообщает пресс-служба краевого надзорного ведомства.

Проверка показала, что компания семь лет осуществляла предпринимательскую деятельность в государственных офисах без согласия МТУ Росимущества по Краснодарскому краю и Республике Адыгея.

В октябре 2025 года прокуратура района возбудила административное дело по ч. 2 ст. 7.24 КоАП РФ (за использование федерального нежилого объекта без надлежащих документов). Арбитражный суд Краснодарского края назначил виновной организации штраф.

Для устранения нарушений прокуратура направила представление в МТУ Росимущества. Районная прокуратура контролирует принятие мер по ограничению доступа к объектам федеральной собственности.

Никита Бесстужев