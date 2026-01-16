В 2026 году Городецкий гидроузел хотят запустить в режиме временной эксплуатации

Городецкий гидроузел в Нижегородской области планируется запустить в режиме временной эксплуатации в 2026 году. Об этом ТАСС рассказал глава Минтранса РФ Андрей Никитин.

Как писал «Ъ-Приволжье», реконструкцию Городецкого гидроузла проводят для того, чтобы обеспечить нормальные глубины для грузового судоходства по Волге на участке от Нижнего Новгорода до Городца.

Изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. Затем срок строительства камеры шлюза №15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года.

Летом 2025 года во время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16. Из-за этого остановили работу всего гидроузла и движение судов через него. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.

В ноябре правительство РФ официально перенесло срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла на декабрь 2027 года.

Андрей Репин