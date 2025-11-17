Срок реконструкции Городецкого гидроузла перенесли на конец 2027 года

Правительство РФ перенесло срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла (Нижегородская область) на декабрь 2027 года. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 15 ноября 2025 года.

Фото: Росморречфлот

Срок строительства камеры шлюза №15 в рамках этого контракта продлили с мая 2025 года до декабря 2026 года.

Подрядчиком на реконструкции Городецкого гидроузла выступает АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Реконструкция необходима для того, чтобы обеспечить нормальное грузовое судоходство на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. В апреле 2024 года срок строительства камеры шлюза №15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года. Тем же распоряжением стоимость госконтракта увеличили на 10 млрд руб. — до 32 млрд.

22 июля 2025 года время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, из-за чего камеру шлюза №15 затопило. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.

Галина Шамберина