Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Срок реконструкции Городецкого гидроузла перенесли на конец 2027 года

Правительство РФ перенесло срок завершения реконструкции Городецкого гидроузла (Нижегородская область) на декабрь 2027 года. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал 15 ноября 2025 года.

Фото: Росморречфлот

Фото: Росморречфлот

Срок строительства камеры шлюза №15 в рамках этого контракта продлили с мая 2025 года до декабря 2026 года.

Подрядчиком на реконструкции Городецкого гидроузла выступает АО «Монолитное строительное управление-1» (МСУ-1). Реконструкция необходима для того, чтобы обеспечить нормальное грузовое судоходство на участке Волги от Нижнего Новгорода до Городца.

Как писал «Ъ-Приволжье», изначально завершить работы требовалось до конца 2024 года. В апреле 2024 года срок строительства камеры шлюза №15 продлили до мая 2025 года, а завершение всех работ — до декабря 2026 года. Тем же распоряжением стоимость госконтракта увеличили на 10 млрд руб. — до 32 млрд.

22 июля 2025 года время строительных работ обрушилась часть бетонной перемычки между камерами шлюзов №№15 и 16, из-за чего камеру шлюза №15 затопило. Восстановительные работы завершили к вечеру 26 июля.

Галина Шамберина