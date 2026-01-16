В Сукко построили новую двухэтажную поликлинику

В Сукко Анапского района завершились работы по строительству новой поликлиники. Медицинский центр стал частью проекта комплексного развития территорий ЖК «Кипарис».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Двухэтажная поликлиника общей площадью 640 кв. м откроется на улице Заповедная, 5. Ее строительство началось летом 2025 года, и работы удалось закончить с опережением установленных сроков.

В медицинском центре оборудованы два педиатрических кабинета, три кабинета для врачей общей практики, кабинеты стоматолога-терапевта и функциональной диагностики, а также помещения для старшей медсестры и других специалистов.

В рамках проекта КРТ ЖК «Кипарис» от девелопера Bravo также включает в себя образовательный кластер со школой и двумя детскими садами, зоны отдыха, бассейны в каждом дворе и коммерческие помещения.

София Моисеенко