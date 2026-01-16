За год жители Кубани отправили и получили 72 млн посылок, писем и бандеролей

В декабре 2025 г. жители Краснодарского края отправили 2,6 млн посылок, писем и бандеролей, получили 3,5 млн. Всего за 2025 год таких почтовых отправлений было 72,4 млн (отправили 30 млн, получили 42,4 млн), рассказали «Ъ-Кубань» в пресс-службе УФПС Краснодарского края.

«Но с учетом доставленных посылок от маркетплейсов цифры гораздо больше и сопоставимы с уровнем 2024 года, когда жители края отправили 33 млн посылок, писем и бандеролей, а получили 49 млн»,— уточнили в «Почте России».

В период новогодних праздников сотрудники Краснодарского магистрально-сортировочного центра принимали и обрабатывали почту в режиме 24/7. Ежедневная нагрузка на каждого сортировщика центра была порядка 4 тыс. отправлений. За период новогодних каникул с 31 декабря по 11 января жители Краснодарского края отправили и получили 1,5 млн посылок, писем и бандеролей.

В «Почте России» отмечают, что и после окончания праздников Краснодарский магистрально-сортировочный центр продолжает работать в усиленном режиме, так как высокий посылочный сезон еще не завершился — он продлится как минимум до конца февраля.

Вячеслав Рыжков