В микрорайоне Мамайка в Сочи построят новый детсад на 155 мест

Федеральный девелопер «Неометрия», ключевой актив Alias Group, получил разрешение на строительство детского сада на 155 мест в сочинском микрорайоне Мамайка. Объект будет возведен в рамках проекта комплексного развития территории, который также предусматривает строительство клубного дома «Моретта».

Согласно проектной документации, трехэтажное здание с цокольным и техническим этажами общей площадью более 1,6 тыс. кв. м рассчитано на восемь возрастных групп. Территория дошкольного учреждения площадью свыше 6 тыс. кв. м будет благоустроена: для каждой группы предусмотрены отдельные игровые зоны с теневыми навесами, а также спортивные площадки с резиновым покрытием и оборудованием.

Проектом предусмотрены меры по обеспечению безопасности — ограждение территории, два отдельных въезда и входа, контрольно-пропускной пункт на главном входе, а также создание безбарьерной среды с пандусами и лифтами для маломобильных посетителей. Архитектурное решение разработало бюро «Архивиста», входящее в Alias Group. Детский сад будет стилистически увязан с застройкой жилого комплекса, но при этом оформлен как самостоятельный объект с собственным фасадным и цветовым решением.

В компании подчеркивают, что строительство социальных объектов одновременно с жильем соответствует принципам комплексного развития территорий и направлено на формирование сбалансированной городской среды.

Вячеслав Рыжков