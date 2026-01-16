Кубань вошла в число лидеров в стране по доле ТИМ в строительстве

В Краснодарском крае по итогам IV квартала 2025 года 79% новых жилых и коммерческих объектов возводились с применением технологии информационного моделирования (ТИМ). Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на пресс-службу Дом.РФ. При этом число девелоперов региона, использующих ТИМ, выросло до 39%, что ставит Кубань в ряд лидеров страны наряду с Москвой и Московской областью.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По сравнению с 2024 годом доля застройщиков, применяющих ТИМ, увеличилась на 2%, а объем квадратных метров, возведенных по данной технологии, вырос на 12%. В целом по России показатель применения ТИМ среди девелоперов достиг 44%, что на 2 п.п. больше по сравнению с прошлым годом. За последние три года использование технологии в стране выросло более чем втрое.

В Ростовской области доля девелоперов, применяющих ТИМ, достигла 34% против 22% в 2024 году, а объем возводимых квадратных метров с использованием технологии составил 65% (в 2024 году — 48%).

ТИМ позволяет объединять информацию о конструкции, материалах, сметах, логистике и других параметрах строительства в единую цифровую модель, что повышает эффективность проектирования и реализации объектов.

Вячеслав Рыжков